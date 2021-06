Holzmindener soll 14-Jährige in Wohnung festgehalten haben

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Holzminden. Ein 24-jähriger Mann aus Holzminden soll eine 14-Jährige aus Kassel vermutlich mehrere Tage gegen ihren Willen im Stadtgebiet festgehalten haben.

Nach einem Hinweis der Mutter geriet der Bekannte des Mädchens in den Fokus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach der Fahndung über die Landesgrenzen Hessens nach Niedersachsen fand die Polizei in der Nacht zum Donnerstag das verl