Prozess nach Mord an 19-Jähriger beginnt am 22. Juni

Lüneburg. Nach dem Tod einer 19 Jahre alten Gymnasiastin in Lüneburg beginnt der Prozess gegen den gleichaltrigen Freund am 22. Juni (9.30 Uhr) am Landgericht der Stadt.

Die Staatsanwaltschaft klagt den Mann wegen heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen an. Ein Gerichtssprecher bestätigte am Donnerstag einen Bericht der „Landeszeitung". Die Jugendkammer hat zunächst 13 Verhandlungstage anberaumt.