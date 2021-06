Geflügelpest in Niedersachsen erloschen

Hühner stehen auf dem Freigelände eines Geflügelhofs.

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover. Der jüngste Ausbruch der Vogelgrippe ist für Niedersachsen überstanden.

Das Landwirtschaftsministerium beendete am Donnerstag offiziell den im vergangenen Dezember ausgerufenen Krisenfall. Schon am Montag sei die letzte Sperrzone aufgehoben worden, teilte das Ministerium in Hannover mit. Die vermutlich über Wi