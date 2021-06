Ein Mann wird geimpft.

Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Meppen. Wenn Impfdosen übrig sind, können sich Interessierte mittels einer App im Landkreis Emsland schnell um die Reste bewerben.

Die kostenfreie App „nowee“ sei einsatzbereit, teilte der Kreis am Mittwoch mit. Mit ihr können in den Impfzentren in Lingen und Papenburg zum Ende der Dienstzeiten übrig gebliebene Impfstoffdosen vergeben werden.„Kein Impfstoff geht verlo