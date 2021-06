Der blinde Sascha Paul steht mit seiner Frau am Straßenrand vor einem bunten Poller.

Philipp Schulze/dpa

Lüneburg. An vielen Orten in Niedersachsen bekommen graue Poller am Straßenrand derzeit rot-weiße Strick- oder Häkelmützen übergestülpt.

Rund um den Sehbehindertentag am vergangenen Sonntag (6. Juni) machen Betroffene auch auf Beleuchtung und Barrierefreiheit aufmerksam. „In diesem Jahr geht es bundesweit um das Thema Kontraste“, sagte Jochen Bartling vom Blinden- und Sehbe