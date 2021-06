Ein Hahn im Gehege kräht eine Hand an.

Harald Tittel/dpa/Archivbild

Holzminden. Nach einem Hühnerdiebstahl in Höxter haben die Eigentümer das tierische Diebesgut auf einem Foto bei Facebook wiederentdeckt - und konnten so ihre fünf Hühner zurückbekommen.

Offenbar waren die Tiere nach dem Einbruch in den Hühnerstall am Wochenanfang über die Landesgrenze gebracht worden. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, hatte sich dann ein Facebook-Nutzer aus Holzminden darüber gewundert, dass in s