Soyeon Schröder-Kim, Ehefrau des ehemaligen Bundeskanzlers Schröder sitzt in einem Saal.

Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

Hannover. Soyeon Schröder-Kim (51), Ehefrau von Altkanzler Gerhard Schröder (77), hat ein Urteil zum Ende der Ehe mit ihrem koreanischen Ex-Mann scharf kritisiert.

Sie will es aber trotzdem akzeptieren, wie sie am Mittwoch bei Instagram schrieb. Ein Familiengericht in Südkorea hatte Altkanzler Schröder kürzlich dazu verurteilt, rund 22.000 Euro Entschädigung an Schröder-Kims Ex-Mann zu zahlen, weil e