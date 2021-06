Verfahren wegen Diesel-Abgaswerten gegen VW in Frankreich

Das VW Logo ist in der Front Autos zu sehen.

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Paris. Die französische Justiz hat auch gegen den Autokonzern Volkswagen wegen mutmaßlichen Betrugs bei Diesel-Abgaswerten ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Das Verfahren sei am 6. Mai eingeleitet worden, hieß es am Mittwoch aus Justizkreisen. Erst am Dienstagabend war bekannt geworden, dass Frankreichs Justiz wegen ähnlicher Vorwürfe auch gegen Renault ermittelt.Die Justiz wirft Volkswagen nu