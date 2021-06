Ein großes VW-Logo steht auf dem Verwaltungshochhaus vom Volkswagen Werk.

Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Wolfsburg. Der VW-Konzern hat eine zusätzliche halbe Milliarde Euro in seinen Batteriezell-Partner Northvolt investiert.

Die Wolfsburger schlossen sich damit einer Finanzierungsrunde bei dem schwedischen Unternehmen an, das bis vor Kurzem auch am Aufbau einer Zellfertigung in Salzgitter beteiligt war.Wie Volkswagen am Mittwoch berichtete, sammelte Northvolt