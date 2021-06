Landtag will weniger Tierversuche und mehr Kontrollen

Teilnehmer einer Demonstration gegen Tierversuche.

Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Hannover. In Niedersachsen soll es nach dem Willen des Landtags künftig mehr Kontrollen sowie eine restriktivere Genehmigung von Tierversuchen geben.

Auch soll stärker auf Alternativen zu Tierversuchen gesetzt werden, heißt es in einem Entschließungsantrag von SPD und CDU, über den im Parlament in Hannover am Mittwoch abgestimmt wird. Im Sinne eines besseren Tierschutzes müsse die Geneh