Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs.

Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Hannover. Bei einem internationalen Schlag gegen die Organisierte Kriminalität hat die niedersächsische Polizei vier mutmaßliche Drogenhändler festgesetzt.

Wie das Landeskriminalamt am Dienstag mitteilte, habe es am Montag Durchsuchungen im Bereich Schaumburg, in der Region Hannover, im Landkreis Celle und im Kreis Steinfurt (Nordrhein-Westfalen) gegeben. Dabei seien vier Männer von 32, 34, 4