Niedersachsen will Corona-Beschränkungen weiter lockern

Ein Mann hält einen Corona-Schnelltest in der Hand.

Fabian Strauch/dpa/Illustration

Hannover. Vielerorts in Niedersachsen liegt die Corona-Inzidenz inzwischen unter 10, in zwei Landkreisen sogar bei 0. Die Landesregierung arbeitet daher an weiteren Lockerungen der Beschränkungen. Bei privaten Kontakten soll bald wieder mehr möglich sein.

Angesichts der zunehmend entspannten Corona-Lage in Niedersachsen möchte die Landesregierung die Beschränkungen schon bald weiter lockern. Wegen der Gefahren von Virusmutationen und einer möglichen vierten Welle im Herbst sollen aber nicht