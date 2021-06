Das Marine-Segelschulschiff „Gorch Fock“ wird von Schleppern aus der Lürssen-Werft gezogen.

Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Bremen. Das sanierte Segelschulschiff „Gorch Fock“ soll am 30. September offiziell wieder der Marine übergeben werden.

Das sanierte Segelschulschiff „Gorch Fock“ soll am 30. September offiziell wieder der Marine übergeben werden. Das teilte die Lürssen-Werft in Bremen am Dienstag mit. Schon Anfang September werde der Dreimaster auf einer Werftprobefahrt in