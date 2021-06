Das Baggerschiff „James Cook“ fährt auf der Elbe flussaufwärts.

Georg Wendt/dpa/Archivbild

Hamburg. An Hunderten Kilometer Nordseeküste müssen Deiche aufgestockt werden. Den benötigten Baustoff könnte Elbschlick liefern. So zumindest lautet eine Idee des Bundes, wie die ständig wiederkehrende Elbverschlickung in den Griff zu bekommen wäre.

Der Bund hat das teure und wachsende Schlickproblem in der unteren Elbe zur Chefsache erklärt. Gemeinsam mit den Elbanrainern Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen will die Bundesregierung in den kommenden Jahren ein grundlegend neu