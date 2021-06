Die Corona-Lage in Niedersachsen entspannt sich immer weiter, angestoßen werden darf allerdings nach wie vor nur in kleinerer Runde.

Angelika Warmuth/dpa

Hannover. In den Landkreisen Friesland und Goslar lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag sogar bei 0. Doch in der Frage weiterer Lockerungen zögert das Land, das am Dienstag eine weitere gerichtliche Niederlage hinnehmen musste.

Trotz immer weiter sinkender Inzidenzwerte will das Land Niedersachsen mögliche Lockerungen etwa bei den Kontaktbeschränkungen zunächst doch nicht vorziehen. Das hat Gesundheitsministerin Daniela Behrens am Dienstag in Hannover erklärt und&