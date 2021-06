Ex-96-Coach Stendel freut sich auf Aufgabe in Frankreich

Daniel Stendel, ehemaliger Trainer von Hannover 96.

Peter Steffen/dpa/Archivbild

Tomblaine. Der frühere Hannover-96-Coach Daniel Stendel hofft, dass ihn seine fehlenden Sprachkenntnisse bei seinem neuen Job beim französischen Fußball-Zweitligisten AS Nancy nicht ausbremsen.

„Ich spreche nicht so viel Englisch, noch weniger Schottisch und überhaupt kein Französisch. Nichts. Ich hoffe, dass ich mich mit ein bisschen Englisch verständigen kann. Denn es ist nicht so einfach, in Frankreich Deutsch zu sprechen“, sa