Olaf Lies (SPD) spricht im niedersächsischen Landtag.

Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild

Hannover. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies hat sich erneut gegen niederländische Pläne zur Erdgasförderung in der Nordsee nahe der Insel Borkum gewandt.

„Ich lehne dieses Vorhaben am Rand unseres Nationalparks „Niedersächsisches Wattenmeer“ strikt ab“, sagte der SPD-Politiker am Montag in Hannover. Es passe nicht in die Zeit, wenn auf europäischer Ebene breit über den Klimaschutz und Klima