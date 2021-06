Ein Offshore Windenergiepark vor Norderney.

Imago/JanisMEYER/Priller&MAUG

Norderney. Seenotretter haben einen Paddler in der Nähe von Norderney aus der Nordsee gerettet.

Der Mann sei am Sonntag mit seinem Seekajak gekentert und in einer gefährlichen Strömung abgetrieben worden, teilten die Retter am Montag mit. Der Kapitän der vorbeifahrenden Fähre „Frisia 6“ habe die lebensgefährliche Lage des Wassersport