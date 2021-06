Ursache für Brand in Bus-Depot unklar: E-Busse stillgelegt

Ein ausgebrannter Bus steht im Busdepot der Hannoverschen Verkehrsbetriebe Üstra.

Francois Klein/dpa/archivbild

Hannover. Zwei Tage nach dem Brand in einem Bus-Depot in Hannover ist die Ursache weiter unklar.

Die Ermittlungen laufen noch, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Sprecher der Verkehrsbetriebe Üstra geht von einem Schaden in Millionenhöhe aus. In der etwa 60 mal 20 Meter großen Halle waren nach Feuerwehr-Angaben fünf Elektrobusse