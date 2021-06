Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen Julia Willie Hamburg spricht im Landtag.

Hannover. Die Grünen im niedersächsischen Landtag halten den von SPD und CDU angekündigten Stufenplan zum Personalausbau in Kitas für unzureichend.

Kitas bräuchten verlässlich und schneller Entlastung, sagte Fraktionsvorsitzende Julia Willie Hamburg am Montag. Die Änderungen am neuen Kita-Gesetz reichten bei weitem nicht, um dem dringenden Bedarf an Kita-Personal nachzukommen. SPD und