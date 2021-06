Deutschlands Sara Doorsoun schlägt eine Flanke in den Strafraum.

David Inderlied/dpa/Archivbild

Frankfurt am Main. In Sara Doorsoun und Melanie Leupolz haben zwei weitere deutsche Fußball-Nationalspielerinnen für die Länderspiele gegen Frankreich am Donnerstag (21.10 Uhr/sportschau.

de) in Straßburg und gegen Chile am 15. Juni (15.00 Uhr/ZDF) in Offenbach absagen müssen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Montag mit. Damit erhöht sich die Zahl der Ausfälle auf vier.Die 29 Jahre alte Defensivspielerin Doorsoun vom