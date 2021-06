Eine Person wird geimpft.

Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Hannover. Arztpraxen, Impfzentren und viele Betriebe in Niedersachsen haben damit begonnen, Menschen ab zwölf Jahren gegen Corona zu impfen - zumindest in der Theorie. Wer einen Termin möchte, braucht Geduld.

Mit der Aufhebung der Priorisierung bei der Corona-Impfung am Montag ist bei vielen Menschen die Hoffnung auf eine schnellere Rückkehr zu Normalität gewachsen. Doch am ersten Tag, an dem alle Menschen ab zwölf Jahren die Möglichkeit haben s