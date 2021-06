Eine Arzthelferin impft eine Patentin mit einer Spritze.

Ole Spata/dpa/Symbolbild

Hannover. Vom heutigen Montag an können sich alle Menschen ab 12 Jahren auch in Niedersachsen und Bremen für eine Corona-Impfung anmelden.

Wie das niedersächsische Gesundheitsministerium mitteilte, wird die Impfpriorisierung nicht nur bei den Hausärzten, sondern auch in den Impfzentren aufgehoben. Am Sonntagabend hatte mit 46,1 Prozent fast die Hälfte aller Menschen in Nieder