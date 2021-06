Grant Hendrik Tonne (SPD), Kultusminister in Niedersachsen, spricht.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Osnabrück. Ein Großteil der Lehrer und Lehrerinnen in Niedersachsen ist bereits mindestens einmal gegen Covid-19 geimpft worden.

Dies teilte das Kultusministerium der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ) am Sonntag mit. Demnach seien etwa 83 Prozent von ihnen zumindest einmal geimpft. An den Grundschulen liege die Quote sogar bei 100 Prozent. Bei der landesweiten Erheb