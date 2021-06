Einsatzkräfte der Stadtfeuerwehr Laatzen helfen einer von Wasser eingeschlossenen 82-Jährigen und acht Jugendliche in einer überfluteten Fußgänger-Unterführung.

Gerald Senft/Stadtfeuerwehr Laatzen/dpa

Hannover. Für viele Feuerwehren war das Wochenende aufgrund von Starkregen und Hagel sehr arbeitsreich. Eine 82-Frau wurde in Laatzen von den Wassermassen in einer Fußgängerunterführung eingeschlossen und musste gerettet werden.

In mehreren Teilen Niedersachsens haben Gewitter und Starkregen für zahlreiche Einsätze der Feuerwehren gesorgt. In Rastede in Landkreis Ammerland seien in der Nacht auf den Sonntag viele Keller und unter anderem zwei Supermärkte mit Wasser