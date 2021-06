Zwei Schwerverletzte nach Messerangriff in Hannover

Blaulicht auf einem Polizei-Fahrzeug.

Jens Büttner/ZB/dpa/Archivbild

Hannover. Bei einem Messerangriff in einem Lokal in Hannover sind zwei Menschen schwer verletzt worden.

Ein junger Mann habe am Samstagabend mit einem Messer in der Hand das Lokal betreten und gedroht, auf die Anwesenden einzustechen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Beim Versuch ihm das Messer abzunehmen, wurde ein 24-Jähriger durch einen