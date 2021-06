Brand in Moringer Seniorenwohnheim: Eine Verletzte

Moringen. Nach einem Brand in einem Seniorenwohnheim in Moringen im Landkreis Northeim ist eine Bewohnerin in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Vermutlich habe eine brennende Zigarettenkippe das Feuer in der Nacht auf Sonntag ausgelöst, teilte die Polizei mit. Dabei sei ein Duschstuhl in Flammen geraten. Eine durch die Brandmeldeanlage alarmierte Pflegekraft konnte den brennenden