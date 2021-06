Olympiasieger Christoph Harting.

Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Braunschweig. Diskus-Olympiasieger Christoph Harting hat die Norm für eine Teilnahme bei den Olympischen Spielen in Tokio nicht übertroffen.

Bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften am Sonntag in Braunschweig reichte es für den 31-jährigen Berliner mit 57,29 Meter nur zum achten Platz. Harting wird es nun bis zum Meldeschluss am 29. Juni schwer haben, noch ein Tokio-Tic