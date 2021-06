Alexandra Burghardt jubelt als Siegerin im Ziel.

Michael Kappeler/dpa

Braunschweig. Alexandra Burghardt von der LG Gendorf/Burghausen ist erstmals deutsche Meisterin über 100 Meter.

Die 27-Jährige unterbot am Samstag bei den Leichtathletik-Titelkämpfen in Braunschweig in der Siegeszeit von 11,14 Sekunden zudem die Olympia-Norm um eine Hundertstel. Zweite wurde Lisa Mayer (11,16) vor Rebekka Haase (beide Wetzlar/11,32)