Gesa Felicitas Krause freut sich über ihren Sieg.

Michael Kappeler/dpa

Braunschweig. Gesa Krause ist zum sechsten Mal in ihrer Karriere deutsche Meisterin über 3000 Meter Hindernis.

Die zweimalige Europameisterin und WM-Dritte aus Trier setzte sich bei den Leichtathletik-Titelkämpfen am Samstag in Braunschweig souverän in 9:31,36 Minuten durch. Im Vorjahr hatte die heute 28-Jährige an gleicher Stelle überraschend entk