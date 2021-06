Polizei stoppt Treffen mit Rechtsextremen in Bremen

Bremen. Die Polizei hat am Samstag in Bremen ein Treffen aufgelöst, an dem Rechtsextreme beteiligt waren.

„Die Einsatzkräfte stellten Motorräder, Baseballschläger, zwei CDs mit dem Bild von Adolf Hitler und Pyrotechnik sicher“, hieß es am Abend. Etwa 70 Personen hätten sich am Vormittag in der Cuxhavener Straße getroffen, einige davon waren de