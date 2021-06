Oleg Zernikel jubelt.

Michael Kappeler/dpa

Braunschweig. Bei den deutschen Meisterschaften der Leichtathleten in Braunschweig ist für Stabhochspringer Oleg Zernikel der Olympia-Traum in Erfüllung gegangen. Statt Höchstleistungen reichten für Asse wie Speerwerferin Christin Hussong solide sportliche Arbeit zum Titelgewinn.

Stabhochspringer Oleg Zernikel ist der glücklichste Leichtathlet am ersten Tag der deutschen Meisterschaften in Braunschweig gewesen. Der 26-Jährige aus Landau gewann am Samstag den ersten Meistertitel und löste das Ticket für die Olympisch