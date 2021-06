Weil stellt Lockerungen bei Beschränkungen in Aussicht

Stephan Weil (SPD) im niedersächsischen Landtag.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat in einem Zeitungsinterview weitere Lockerungen in der Corona-Pandemie in Aussicht gestellt - unter der Voraussetzung dass die Inzidenzwerte stabil bleiben.

„Es ist dann zum Beispiel denkbar, wieder Treffen von bis zu zehn Personen aus zehn Haushalten möglich zu machen“, sagte Weil der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Samstag). Zuerst brauche es aber „mehr Stabilität bei den Infektionszahlen“, sag