Nach Schüssen in Hannover: Fahndung läuft weiter

Nach den tödlichen Schüssen auf einen 30-jährigen Autofahrer in Hannover läuft die Fahndung nach einem Tatverdächtigen.

Fernando Martinez/dpa/Archivbild

Hannover. Auch zwei Tage nach den tödlichen Schüssen aus einem fahrenden Auto auf einen 30-Jährigen in der Innenstadt von Hannover läuft die Fahndung nach einem Verdächtigen weiter.

Es werde weiter nach ihm gesucht, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Der Verdächtige habe sich bislang noch nicht gestellt. In der Innenstadt von Hannover hatte es am Donnerstagnachmittag eine Auseinandersetzung zwischen den Insass