Achim Lenz, Intendant der Gandersheimer Domfestspiele, sitzt bei Proben auf der Tribüne.

Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Bad Gandersheim. Nach einer langen Durststrecke starten die 62.

Gandersheimer Domfestspiele am 20. Juni in die Festspielsaison. Bis zum 29. August werden in dem südniedersächsischen Freilichttheater unter anderem „Das Dschungelbuch“ sowie „Die Drei von der Tankstelle“ inszeniert. Das Programm wurde um