Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius spricht bei einer Pressekonferenz.

Meine. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat das Eindringen von Klimaaktivisten auf das Kraftwerksgelände von VW kritisiert.

„Die Aktionen heute in Wolfsburg oder in der vergangenen Woche in Emden führten teilweise zu einem Millionenschaden und waren mit erheblichen Einschränkungen für völlig unbeteiligte Personen verbunden“, sagte Pistorius am Freitag in Hannov