Wolfsburgs Trainer Stephan Lerch (l) und Münchens Trainer Jens Scheuer stehen am Spielfeldrand.

Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Leverkusen. Die Fußball-Frauen des FC Bayern München gehen selbstbewusst und optimistisch in das Bundesliga-Saisonfinale.

„Die Mannschaft ist gut drauf, die Vorfreude ist da“, sagte Bayern-Coach Jens Scheuer am Freitag. Am letzten Spieltag reicht den Münchnerinnen am Sonntag (14.00 Uhr/MagentaSport, Eurosport Livestream) im Heimspiel gegen den Pokalfinalisten