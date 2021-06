Polizisten sichern einen Tatort in Hannover.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Nach den tödlichen Schüssen auf einen 30-Jährigen in Hannover läuft die Fahndung nach einem Tatverdächtigen.

Diese stehe in Zusammenhang mit einer Aktion vom Vorabend, als Spezialkräfte eine Wohnung in Langenhagen bei Hannover stürmten, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover am Freitag. Bislang gebe es aber keinen Fahndungserfolg.