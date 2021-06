Menschen sind auf der Strandpromenade in Norderney unterwegs.

Volker Bartels/dpa

Borkum. Über Monate lag der Tourismus in Deutschland coronabedingt am Boden. Nachdem die Öffnung zum Pfingstwochenende noch recht kurzfristig kam, erwarten Touristiker an der Küste für dieses Wochenende nun einen Schub. Die IHK fürchtet künftig allerdings auch noch einige Unsicherheiten.

Rund drei Wochen nach der Tourismus-Öffnung in Niedersachsen macht sich an Urlaubsorten entlang der Nordseeküste Erleichterung breit - der Tourismus kommt langsam wieder in Fahrt. „Die bleierne Schwere der vergangenen Monate ist weg. Die In