Eine Figur der blinden Justitia.

Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Braunschweig. Am Landgericht Braunschweig beginnt heute (9.00 Uhr) ein Mordprozess gegen einen Mann, der seine Ehefrau auf einer Massageliege stranguliert haben soll.

Am 13. Dezember 2020 legte der 57-Jährige laut Anklage seiner Frau Kabelbinder um den Hals und zog mit Kraft zu. Die Frau hatte nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft keine Chance bei dem Angriff in dem gemeinsamen Haus in Seesen (Landkr