Blick auf eine Justitia-Abbildung.

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Leer (Ostfriesland). Nach einem Skandal um defekte Bandscheibenprothesen in Ostfriesland steht von diesem Freitag an (9.00 Uhr) ein 57 Jahre alter Arzt in Leer vor Gericht.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem ehemaligen Chef-Arzt am Klinikum Leer Körperverletzung in 53 Fällen vor. Demnach soll der Ex-Leiter der Wirbelsäulenchirurgie zwischen Dezember 2010 und März 2014 bei Operationen Patienten Bandscheibenproth