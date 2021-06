Detlef Scheele, Vorsitzender der Bundesagentur für Arbeit.

Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

Nürnberg. Bei den Umwälzungen in der Autoindustrie wird oft auf den Bedarf an hochkarätigen Experten geschaut. In der Tat sind vor allem Jobs von Geringqualifizierten und Ungelernten bedroht. Doch die Firmen können selbst mehr für die „Transformation“ der eigenen Belegschaften tun.

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) richtet sich auf Probleme bei kleineren Autozulieferern ein und will den Strukturbruch in der Branche mit vernetzter Weiterbildung abfedern. „Es werden sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze verloren g