Mann in Gewahrsamszelle gestorben

Der Schriftzug „Polizei“ auf einem Schild am Gebäude einer Polizeiinspektion.

picture alliance / Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Hameln. Nach dem Tod eines 53-Jährigen in einer Gewahrsamszelle der Polizei in Hameln hat die Obduktion des Leichnams keine Hinweise auf Fremdeinwirkung gegeben.

Das Ableben des Mannes sei auf innere, seit Jahren andauernde Erkrankungen zurückzuführen, teilten die Staatsanwaltschaft Hannover und die Polizei Hildesheim am Donnerstag in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Ein Fremdverschulden am T