Karussells sind auf dem mobilen Freizeitpark „LinGoFun“ zu sehen.

Friso Gentsch/dpa

Lingen (Ems). Viele Monate mussten die Menschen auf Freizeitvergnügungen unter freiem Himmel verzichten - dank niedriger Inzidenzzahlen und Impffortschritt in der Bevölkerung ist diese Zeit nun beendet.

In Lingen ist am Donnerstag mit dem mobilen Freizeitpark „Lingofun“ eine der ersten Jahrmarktveranstaltungen in Deutschland gestartet. Auch in der nördlichen Emsland-Nachbarstadt Papenburg öffnete der „Bliede-Park“ auf dem Marktplatz, orga