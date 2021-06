Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius.

Hannover. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat vor der Einmischung ausländischer Geheimdienste bei der Bundestagswahl im September gewarnt.

„Wir dürfen gespannt sein, wie stark das Interesse ausländischer Staaten sein wird, die Wahl in irgendeiner Form zu manipulieren. Dass das Interesse da ist, dürfte zweifelsfrei feststehen“, sagte Pistorius am Donnerstag in Hannover. An Kan