Porsche-Fahrer in Hannover erschossen: Was über den Fall bekannt ist.

dpa/Julian Stratenschulte

Hannover. In Hannover ist ein Mann aus einem Auto heraus erschossen worden. Das Opfer saß selbst ebenfalls am Steuer, der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht. Was bislang über den Fall bekannt ist.

Ein Streit an einer Kreuzung eskaliert, dann der tödliche Schuss: In der Innenstadt von Hannover ist am Donnerstagnachmittag ein 30-Jähriger in einem Auto erschossen worden. Die Polizei hält sich zu möglichen Hintergründen der Tat bislang b