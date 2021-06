Polizisten sichern einen Tatort an der Herschelstraße in Hannover.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Hannover. In der Innenstadt von Hannover ist am Donnerstagmittag ein Mann aus einem fahrenden Auto erschossen worden. Das Opfer saß selbst ebenfalls am Steuer, die mutmaßlichen Täter sind auf der Flucht.

In der Innenstadt von Hannover ist am Donnerstagmittag ein Mann in einem fahrenden Auto erschossen worden. Zwischen den Insassen zweier Autos habe es eine Auseinandersetzung gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Zeugen berichteten von mehrere