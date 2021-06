Boris Pistorius (SPD), Innenminister von Niedersachsen.

Martin Schutt/dpa/Archivbild

Hannover. Eine gemeinsame Aktion niedersächsischer Sportvereine will Menschen nach monatelanger Corona-Pause wieder in Bewegung bringen.

„Vom 17. Juli soll in diesem Jahr der Startschuss für einen ganzen Sommer des Sports ausgehen“, sagte Sportminister Boris Pistorius am Donnerstag in Hannover als Schirmherr. Er sei genauso wie alle Sportlerinnen und Sportler froh, dass es