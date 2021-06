Mann erschießt Frau am Celler Amtsgericht und tötet sich selbst

Tödliche Schüsse am Amtsgericht in Celle: Mitarbeiter der Spurensicherung am Tatort.

imago images/Sabine Gudath

Celle. Schreckliche Tat in Celle: Am Amtsgericht schießt ein Mann auf eine Frau – Opfer und Täter sind tot. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot am Tatort.

Auf dem Gelände des Amtsgerichts Celle hat ein Mann eine Frau und anschließend sich selbst erschossen. Das sagte Polizeisprecherin Birgit Insinger am Donnerstag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Die Schüsse seien in der Nähe des Einga