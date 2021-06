Wout Weghorst im Trikot der niederländischen Elftal.

Faro. Wolfsburgs Top-Torjäger Wout Weghorst stand im vorletzten Testspiel der Niederländer gegen Schottland in Faro am Mittwochabend überraschend in der Startelf.

Zufrieden war der Stürmer mit seiner Leistung aber nicht. „Letztendlich war es persönlich enttäuschend“, sagte Weghorst nach dem 2:2, bei dem er rund 70 Minuten zum Einsatz kam.Weghorst war auf den letzten Drücker von Bondscoach Frank de B